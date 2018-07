El horror de las adiciones en Estados Unidos

El escándalo que suscitó la recaída que tuvo la cantante Demi Lovato en las drogas de nuevo puso en el ojo del huracán el problema de las adicciones en Estados Unidos, sobre todo con respecto a la heroína. En Colombia la situación no es alentadora, y muchas ciudades del país no salen bien libradas del asunto. La sobredosis. Hacia el mediodía del martes pasado, Demi Lovato, la exestrella de Disney, fue trasladada de urgencias a un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) por una supuesta sobredosis de droga. Según indicaron medios internacionales, la artista estaba en su residencia de Hollywood Hills acompañada por muchas personas, pero al instante de la sobredosis quedó sola, únicamente acompañada por algunos empleados que llamaron a la línea de emergencias para reportar el hecho. La cantante, de 25 años, estaba acostumbrada a hablar sobre las adicciones que tuvo en la adolescencia y se suponía que llevaba seis años sin consumir. No obstante, en el lanzamiento de su último sencillo ‘Sober’ (sobria en español) dejaba entrevisto que sufrió una recaída, hecho que, al parecer, quedaría confirmado con el episodio de esta semana. Medios internacionales registraron que Demi se negó a decirles a los médicos el tipo de droga que había consumido. La última vez que la vieron en público fue el lunes en la noche, mientras celebraba el cumpleaños de una amiga bailarina en un restaurante en West Hollywood. El registro fotográfico del momento dejó ver a una Demi aparentemente cuerda y consciente de sus actos. El problema de las adicciones. El Gobierno estadounidense ha calificado el problema de la adicción a la heroína como una “emergencia nacional”, es por eso que cada hecho relacionado con este tema saca al descubierto los detalles más escabrosos. . Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

