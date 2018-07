Homicidio a manos de menor de edad

Sin importar que el sol estuviera alcanzando su punto más alto, y por las calles del centro de Bogotá hubiera más transeúntes de lo normal, un joven desenfundó su arma de fuego y la accionó contra un sujeto unos diez años mayor que él, para quitarle la vida. Lastimosamente la labor delictiva se cumplió al pie de la letra, y la víctima, quien no ha podido ser identificada, pereció en un hospital unas cinco horas después de haber sido baleada. Aunque esto no sanará el dolor de los familiares del fallecido, las autoridades notificaron que segundos después del ataque, el homicida, quien es un menor de edad, fue detenida y el arma con la que cometió el crimen fue incautada. En el lugar de los hechos es poco lo que se habla de esta muerte, pues muchos prefieren evitar responder cuando se les pregunta sobre lo ocurrido la mañana de este sábado, mientras que otros evitan ser interrogados porque saben que la delincuencia está al acecho, y ellos podrían ser un nuevo blanco. Este podría ser un nuevo homicidio que quede en la impunidad, si los investigadores judiciales no pueden obtener la información pertinente del capturado. Si se corre con suerte, el asesino podría dar pistas claras de quiénes fueron los que lo contrataron para accionar la pistola, y delatar la red criminal que está detrás de este reciente caso judicial que se presentó en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Asesinado por la espalda. Eran las 10 a.m. de la mañana de este sábado cuando detonó el primer disparo justo en el corazón del barrio Santa Fe, en plena carrera 16A con calle 23. Se trataba de un joven que no superaba los 17 años quien empuñaba una pistola en dirección a un hombre de entre 30 a 35 años, quien indefenso cayó al suelo al ser impactado por el primer proyectil. Vecinos de la zona dicen que fueron entre tres y cuatro disparos los que sonaron en ese barrio de excesos, fiesta de domingo a domingo, y mujeres lujuriosas que cambian pasión por dinero. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

