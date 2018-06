Heroico patrullero lo salvó de la muerte

Como un héroe sin capa se comportó el joven patrullero de la Policía Diego Soto (26 años). El martes, cuando prestaba servicio a la comunidad, como todos los días, en el CAI del Restrepo (localidad Antonio Nariño), un ciudadano llegó y le dijo que en las aguas del río Fucha se encontraba una persona a punto de ahogarse, y que debía ir a salvarlo. Después de escuchar lo que con angustia le comentó esa persona, el joven que lleva 5 años y 10 meses en la institución no dudó un segundo en cumplir con su vocación de ayudar a los demás: salió corriendo a ver qué estaba pasando, y cuando se percató de que la situación era crítica, sin escatimar en que su vida podría también correr riesgo, se metió en las frías aguas de ese caño para sacar al señor que se encontraba en el agua. Luego de un rato de luchar contra la corriente, por fin lo logró; se acercó al comerciante, lo tomó con fuerza y nadando se lo llevó hasta un lugar seguro. De no ser por él probablemente el hombre no estaría contando el cuento. Hoy la satisfacción del joven uniformado es mayúscula. Asegura que si se repitiera esa oportunidad de ayudar a alguien para salvar su vida, haría lo mismo sin dudarlo. ¡De admirar el coraje de Diego! El rescate. La tarde del martes transcurría con normalidad en el barrio Restrepo. Los comerciantes que se encontraban en la zona y los trabajadores que cumplían con sus tareas diarias frenaron sus actividades en el momento en el que observaron que sobre la carrera 20 con calle 13 Sur (localidad de Antonio Nariño), en medio de las contaminadas aguas del río Fucha, justo cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, estaba ahogándose un hombre.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Como un héroe sin capa se comportó el joven patrullero de la Policía Diego Soto, El rescate, en el CAI del Restrepo (localidad Antonio Nariño), estaba ahogándose un hombre., justo cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, río Fucha