Hermanos Estepa, heridos en confusos hechos

Cuando la señora Carmenza Martínez observó a sus dos hijos tendidos en el suelo producto de un impacto de bala que recibió cada uno de ellos, sintió un vacío en el cuerpo que la hizo desvanecerse sin poder reaccionar. Al despertar ella logró recobrar el sentido y por lo primero que preguntó fue por sus hijos, José Abel Estepa Martínez y Jhon Stiven Estepa Martínez, quienes minutos antes habían sido atacados con arma de fuego, presuntamente, por dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Todo se debió a una supuesta riña entre la Policía y los hermanos Estepa, aunque los motivos de la disputa no están muy claros aún. Por suerte los proyectiles que impactaron en los cuerpos de los jóvenes de 25 y 27 años, respectivamente, no comprometieron órganos vitales, pero igualmente generaron serias lesiones de las cuales ellos hasta ahora siguen sin reponerse. Jhon Stiven ya se encuentra en su casa y por decisión propia prefirió no asistir a un centro médico porque no cuenta con una EPS, razón por la que se sacó por sus propios medios la bala. José Abel, entre tanto, lastimosamente se llevó la peor parte y aún se encuentra en el hospital Simón Bolívar, al norte de Bogotá, a la espera de una cirugía en la que le extraerán la bala de la pierna izquierda. Por su parte las autoridades, quienes serían los presuntos responsables de lo ocurrido, hasta ahora no se han pronunciado de manera oficial sobre la investigación que en su momento aseguraron que estaría a cargo de la Sijín de la Policía. Se espera que en los próximos días se conozca la versión de los uniformados involucrados y así este problema en el que se vio involucrada gran parte de la comunidad del barrio Luis Carlos Galán (en Engativá) se solucione como la ley manda. Golpiza y disparos. Q’HUBO visitó el lugar de los hechos 12 horas después del enfrentamiento entre las autoridades y los integrantes de la familia Estepa Martínez y logró hablar con los afectados, quienes insisten en que todo se trató de un presunto caso de “abuso de autoridad”. Eran las 8 p.m. de este lunes cuando Jhon Estiven se encontraba a la altura de la Calle 90B con Carrera 91, a unos 10 metros de su vivienda, ubicada sobre la misma cuadra.

