Hallaron a Sady sin vida dentro de su casa

Como un verdadero enigma se puede catalogar hasta ahora la muerte de Sady Alberto Hurtado Espejo (de 51 años), quien en la madrugada de ayer fue hallado por una de sus familiares sin signos vitales dentro de su residencia. El hombre estaba amarrado de manos y pies, bocabajo en la sala de su propiedad y, lo más extraño del asunto, es que no presentaba signos evidentes de que hubiera sido víctima de violencia física, pues no presentaba golpes, cortadas ni impactos de bala, por lo que su muerte quedó catalogada violenta con causas por establecer. Medicina Legal será la que determine a ciencia cierta las causas del deceso de Hurtado, mientras que las autoridades judiciales investigan los móviles del posible homicidio. Versiones oficiales de forma preliminar descartan que el hecho se trate de un hurto, pues a Sady le encontraron todos sus objetos personales en el momento de la inspección técnica al cadáver. Los familiares de la víctima, entre tanto, aseguran que tampoco tienen claridad sobre los hechos y la comunidad, por su parte, solo pide que se haga justicia. El manto de rumores sobre lo sucedido se extiende entre las calles del barrio Ciudad Jardín (en la localidad de Suba), donde ocurrió el lamentable suceso, pues los vecinos no salen de su asombro al no poder entender qué pasó con Hurtado. Terrible hallazgo. Eran aproximadamente las 3:30 a.m. de ayer en la carrera 59 con calle 130A cuando varios vecinos que se encontraban durmiendo notaron con asombro la llegada de la Policía hasta una propiedad de tres pisos. Allí se encontraba atónita la hermana de Sady Alberto, quien fue la que reportó a las autoridades el horrible hallazgo. Cuentan en la zona que cuando la dama ingresó a la escena de muerte quedó espantada y no tuvo chance de trasladar a su familiar a un centro médico, pues su cuerpo ya no presentaba señales de vida. Lo único que pudo hacer fue resignarse y poner al tanto a las autoridades. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

