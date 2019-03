Hallan cuerpo torturado en la esquina

Con varias lesiones en los pies y las manos; en la cara una camiseta blanca que le cubría el rostro y múltiples golpes en todo el cuerpo, fue hallado sin vida un hombre en una esquina del barrio Brasilia (en Bosa) durante la madrugada de ayer. Los mismos residentes fueron testigos de cómo los homicidas, sin el menor asomo de humanidad, sacaban el cuerpo de una casa y lo llevaban cargado hasta la esquina en donde fue hallado minutos más tarde por la Policía. “Nunca vimos entrar a la víctima a la casa, pero creemos que debió ser horas antes del crimen. Lo que nos consta es la forma en la que lo sacaron es como si se tratara de una bolsa de basura”, le relató a Q’HUBO alguien de la zona, quien prefiere mantener su identidad en secreto. Luego de observar la forma en la que tres hombres y una menor de edad (de quien se dice no superaba los 14 años) sacaban el cadáver, los vecinos llamaron a la Policía para que llegaran al lugar de los hechos y corroboraran la aterradora escena. La autoridad llegó sobre la 1 de la madrugada de ayer, media hora después de que el cuerpo fuera ‘tirado’ en la esquina de la Carrera 87G con Diagonal 54 Sur. La víctima, quien oscila entre los 55 y 60 años, tenía varios golpes en el estómago, las piernas y la cabeza. En su cuerpo se hallaron, además, marcas en sus muñecas y los tobillos, como si lo hubieran tenido amarrado por varias horas. “En el estómago tenía marcas de golpes hechos con un palo. No se veía sangre, pero la Policía decía que lo habían reventado por dentro de tantos golpes que le propinaron. Muy triste ver a ese señor en ese estado”, contó la fuente. En el suelo no había rastro de sangre, como tampoco señales o pistas de sus homicidas, pero bastó con la versión de los vecinos, quienes presenciaron el aberrante caso desde sus ventanas. Torturado y asesinado. En medio del silencio y la penumbra de la medianoche de ayer, las voces de cuatro personas acapararon la atención de los vecinos de Brasilia, y esto los llevó a presenciar desde la clandestinidad el abandono de un cuerpo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

