Hacen ‘vaca’ para apoyar a De La Calle

El guayabo por los resultados de las elecciones presidenciales del domingo aún tiene con dolor de cabeza a Humberto de la Calle, pues le preocupa los 1.500 millones de pesos que deberá pagar a causa de una deuda adquirida a título personal para los gastos de su campaña.

En sus pronósticos no estaba recibir apenas 399.180 votos, es decir, el respaldo de solo 2,06% del electorado. Por esa razón, debido a que no alcanzó el 4% del umbral, deberá devolver el anticipo que le entregó la Nación.

Ante esta vicisitud en las últimas horas surgió una campaña para ayudarle a solventar la deuda al excandidato del Partido Liberal. Un grupo de simpatizantes creó ayer una colecta que se adelanta en la plataforma digital Vaki, y en pocas horas se hizo viral en Twitter la etiqueta: #UnaVacaPorDeLaCalle.

Los organizadores no son integrantes de la campaña de De la Calle, sino un grupo de personas que tiene afinidad con él y esperan sacarlo del apuro económico.

