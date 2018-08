El gran corazón del colero del Tour

Aunque el estadounidense Lawson Craddock fue el último en la clasificación general del Tour de Francia 2018, en el puesto 145 a 4 horas, 34 minutos y 19 segundos del campeón, el británico Geraint Thomas, no cabe duda de que fue uno de los grandes héroes porque cumplió con dos retos que se propuso: el de no abandonar la carrera a pesar de tener una fisura en el hueso omóplato y el de recaudar fondos para la reconstrucción del velódromo Alkek de Houston, Estados Unidos. Nacido el 20 de febrero de 1992 en Lovaina (Bélgica), Lawson tuvo una relación afectiva muy cercana con sus abuelos paternos hasta los 8 años, cuando su padre fue trasladado a Houston (Texas, Estados Unidos), debido a su trabajo. A la edad de 10 años y con la nacionalidad americana, Lawson desarrolló una pasión increíble por el ciclismo, motivo por el cual comenzó a entrenar en el velódromo Alkek. Luego de ocho años de trabajo, sacrificio y entrega por el deporte de la bielas, Lawson se proclamó campeón nacional en las pruebas de pista y contrarreloj, en la categoría junior. A mediados de 2013 llegó al equipo Argos-Shimano, pero el año que marcó a Craddock fue el 2014, cuando fue tercero en la general y obtuvo la camiseta de campeón de los jóvenes en el Tour de California. También debutó en la Vuelta a Suiza y en la Vuelta a España. Corrió con Giant-Alpecin, luego con Cannondale, hasta recaer este año en el EF Education, en el que están los colombianos Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez. Justamente como gregario de Urán, en lo que fue su participación en el Tour de Francia 2018, Craddock sufrió una fuerte caída que le dejó una fisura en la parte de arriba de la espalda y un profundo corte en su ceja izquierda, la cual le cosieron en plena etapa. Al terminar esa fracción Craddock estaba molido, pero como una especie de motivación personal, este pedalista se puso un reto solidario: “Sé que estoy muy afectado físicamente y no sé hasta dónde llegaré con esta lesión en el Tour, pero estoy comprometido al 100% con el Education y con nuestro líder Rigoberto Urán; mi desafío está en que por cada jornada que concluya, donaré 100 dólares ($286.500 pesos) para reparar el velódromo Alkek en donde crecí como deportista”, dijo.

