Golpiza en la celda acabó con Stiven

A golpes, gritos y patadas despertaron la madrugada de este jueves varios reclusos que se encontraban al interior de sus celdas en la estación de Policía de la localidad de Suba, ubicada en la carrera 92 con calle 146 C Bis. Una riña que empezó entre dos personas se extendió a varios de los presos que estaban hacinados dentro de la estación, y se convirtió en una verdadera revuelta, que al parecer no pudieron controlar los uniformados que estaban de turno. La furia de los detenidos dejó como resultado a un hombre sin vida, quien fue identificado como Stiven David Muñoz Luna (26 años), a quien, según pudo conocer Q’HUBO, le endilgaron medida de aseguramiento por hurto calificado, y estaba esperando la audiencia de su sentencia. En este momento las autoridades judiciales del CTI adelantan la respectiva investigación para esclarecer los móviles por los que empezó la asonada a plena vista de la Policía. Se tendrá que establecer si los uniformados actuaron bajo los protocolos establecidos por la ley, así como quién fue el responsable de terminar con la vida de Stiven. Por ahora las autoridades no se han pronunciado respecto a lo sucedido, por lo que se desconoce la versión oficial de los hechos. En la estación de Policía un oficial aseguró a este medio que, “en tanto no se adelanten las respectivas investigaciones que esclarezcan el caso, no habrá una vocería oficial a medios de comunicación por parte de la Institución”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

