Golpe contundente le habría quitado la vida a Fabio

La familia de Fabio Rincón Bernal se sigue preguntando qué sería lo que le causó la muerte, pues hasta ahora no tienen certeza alguna de lo que le pudo ocurrir en la madrugada del sábado; lo único que saben es que, al parecer, al hombre de 58 años le propinaron un fuerte golpe en la cabeza que acabó con su existencia. Según lo que cuenta Ricardo Rincón, hermano del fallecido, es que Fabio tenía que cumplir una cita de trabajo ese sábado, pero nunca llegó; tampoco contestó el teléfono, razón por la que unos familiares se dirigieron hacia su apartamento, en el barrio Madelena de Ciudad Bolívar, para confirmar qué había pasado con él y fue cuando lo encontraron en delicado estado de salud. “Cuando mis hermanos llegaron, Fabio estaba recostado en la cama y solo se quejaba, entonces lo que hicieron fue llevarlo para la Clínica del Occidente. Mi hermano nunca nos contó nada de lo que le pudo haber sucedido, tampoco abrió los ojos, lo único que hizo fue quejarse, pero tampoco nos manifestó qué le dolía”, comentó a Q’HUBO Ricardo. Fabio, quien trabajaba en una petrolera, fue sometido a varios exámenes y tras realizarle un TAC los médicos descubrieron que el hombre tenía dos golpes en el cráneo, uno en la parte de la nuca y otro en la frente, y que además tenía una hemorragia interna. “A mi hermano no se le notaba nada, no tenía moretones ni nada; si no es por los exámenes que le practicaron no nos enteramos. Los médicos nos dijeron que a raíz del golpe que sufrió en la parte trasera se le había afectado el lóbulo frontal”, relató Ricardo. A pesar de que los galenos intentaron estabilizar y controlar la hemorragia, Fabio Rincón no resistió y murió el domingo en horas de la tarde. “El levantamiento lo efectuaron hasta el día lunes y decidieron enviarlo a Medicina Legal para que sea la necropsia la que esclarezca las causas de su final. Ya unos investigadores asumieron el caso”, enfatizó.

