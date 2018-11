Goguano, entre la finca y la ‘bici’

Casi la mitad de la vida de Jesús David Peña Jiménez, un deportista ejemplar nacido hace 18 años en el municipio de Cogua (Cundinamarca), ha transcurrido sobre una bicicleta, pues lleva ocho años pedaleando por un objetivo claro: “estoy enfocado en ser ciclista profesional”. El hijo de Javier y Jeimy le tomó gusto a la bicicleta a la edad de 11 años, cuando estaba en sexto grado en La Plazuela, colegio ubicado en el centro de Cogua, debido a que tenía que desplazarse desde la casa en su ‘caballito de acero’, con recorridos de 6 kilómetros diarios. “Siempre hemos vivido en la vereda de Barroblanco, a 3 kilómetros de Cogua, donde tenemos una casa. Allí mi padre tiene un taller en donde arregla tractores y mi madre realiza oficios como ordeñar, sembrar y cosechar, y yo le ayudo todos los días”, relató David, hermano mayor de Leonardo. En sus recorridos hacia el colegio, Jesús David se hizo amigo de algunos niños con las mismas necesidades de transporte, pero con la diferencia de que varios de ellos estaban practicando ciclomontañismo en la Escuela de Formación de Cogua, a la que él llegó por una invitación. Desde que se vinculó a la escuela, que es respaldada por la Alcaldía de Cogua, hubo empatía con el profesor Rodrigo Rodríguez, más conocido como ‘Roro’, quien lo llevó a entrenar y a los pocos meses comenzó a competir. “En mi primera competencia el profe me inscribió mal, pues yo tenía 13 años y me puso a competir con niños de 10 y 11 años. No tuve rivales. “A la siguiente carrera me inscribió bien, y terminé en el puesto 14. Luego, en un torneo departamental finalicé quinto.

Cada año me propuse como meta mejorar y lograr podio”, afirmó David, quien fue un estudiante destacado y siempre ocupó los tres primeros lugares en el colegio. El 2017 fue un año próspero para este joven, pues en la categoría juvenil participó con éxito en el Panamericano de Zipaquirá, donde logró el sexto puesto; mientras que en la Copa UCI fue segundo. Con la asesoría de ‘Roro’, en el segundo semestre, intensificó sus entrenamientos, mejoró sus registros y planeó mejor lo que sería la temporada 2018, en la que inició en ruta. “En el Panamericano finalicé tercero, y eso que cuando estaba de segundo me caí, o de lo contrario había peleado el título. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: con recorridos de 6 kilómetros diarios, en el municipio de Cogua (Cundinamarca), fue un estudiante destacado y siempre ocupó los tres primeros lugares en el colegio, Jesús David Peña Jiménez, lleva ocho años pedaleando