Gócese la Navidad en Bogotá

Si aún no sabe dónde celebrar los últimos días de la Novena de Aguinaldos, no se preocupe, en Q'HUBO le tenemos una amplia programación para que se motive a salir de su casa y junto a sus seres queridos pasen un fin de semana inolvidable. Le tenemos eventos de arte y música al aire libre. ¡Anímese! Tardes navideñas. Aparte de las actividades recreativas y lúdicas que se realizarán al aire libre, las 'Tardes Navideñas' ofrecen conciertos gratuitos de artistas importantes a nivel nacional. Este fin de semana, por ejemplo, se van a presentar los siguientes artistas: Banda Carranga: La agrupación de música tradicional colombiana tendrá dos presentaciones, una hoy a las 8:00 p. m. en el parque Atalayas Primer Sector (carrera 93D con calle 61, en Bosa); y la segunda este domingo (a la misma hora) en el parque Virrey Sur (calle 93 sur No. 5C–15, en Usme). Orquesta Luna Llena: Este grupo de salsa pondrá a bailar mañana (a las 8:00 p. m.) a los habitantes del sector de Altablanca. La cita es en la calle 156B No. 8-40.