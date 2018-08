Fuerte golpiza acaba con la vida del taxista Luis

Luego de sostener una acalorada discusión con una mujer, Luis Antonio Obando fue atacado por aquella dama, quien al parecer estaba fuera de control. Cuentan los residentes que unos gritos en plena vía pública llamaron su atención y por eso salieron para verificar que todo estuviera en orden. “Primero escuché los reclamos de una mujer y luego como una pelea. Cuando salí a mirar había varias personas alrededor de un taxi y decían: ‘no ese hombre está muy mal, llévenlo a un hospital’”, contó un comerciante en el lugar del hecho. Agresión mortal. La terrible situación se presentó el domingo sobre las 3:00 p. m. en la diagonal 183A con carrera 4, barrio Bello Horizonte (de la localidad de Usaquén). Allí los tenderos le confesaron a este medio de comunicación que todo empezó luego de que Luis Obando, quien conducía un taxi, frenara en seco para evitar arrollar a un perro. El conductor, al igual que los pasajeros, descendieron del vehículo para confirmar que el canino estuviera a salvo, pero cuando estaban en esas una mujer empezó a formarle problema al taxista, al punto de golpearlo. “El problema se prendió por la mascota que se atravesó en la vía; sin embargo, no entiendo por qué la mujer le hizo el reclamo si el hombre nunca arrolló al perrito; al contrario, hasta se bajó para confirmar que estuviera bien. Lo cierto es que la mujer cogió una tabla y le propinó dos golpes muy fuertes en la espalda, dejándolo prácticamente sin aire”, relató a Q’HUBO un testigo del hecho. Tras la agresión, Luis Antonio se dirigió a la parte trasera del amarillito para refugiarse, pero fueron contados los pasos que alcanzó a dar, dado a que el taxista se desgonzó en la vía. “Cuando el hombre cayó al suelo y quedó inconsciente, la gente ahí sí se asustó y empezaron a auxiliarlo. En cuanto a la agresora, no sé qué pasó con ella, pero creo que no la detuvieron hasta que no confirmaran qué tenía el conductor”, dijeron en la zona.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Agresión mortal, barrio Bello Horizonte (de la localidad de Usaquén), el taxista se desgonzó en la vía, en la diagonal 183A con carrera 4, Luis Antonio Obando, no entiendo por qué la mujer le hizo el reclamo si el hombre nunca arrolló al perrito