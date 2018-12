“Fue un año maravilloso”

Cada final de temporada, la judoca colombiana Yuri Alvear siempre está entre las mejores del deporte nacional, debido a brillantes presentaciones a nivel mundial. Este diciembre, luego de diez exitosos años, la vallecaucana de 32 años hace el balance de su temporada. Luego de un gran 2018 en lo deportivo, Yuri tiene la mente puesta en 2019, año en el que quiere sellar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y así tener más tranquilidad para preparar las justas que se disputarán en Japón. Yuri, quien acaba de ser subcampeona del Máster de Judo que se realizó en Guangzhou (China), habló de su experiencia en este certamen y de lo que viene para ella el próximo año. ¿Qué significa ser subcampeona del Máster de Judo? Mucho, porque es el top 16, el que reúne a los 16 mejores de cada categoría durante el año; es el evento que más puntos da para el escalafón mundial y para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Siempre es una competencia muy fuerte, y este año decidimos participar, luego de no hacerlo hace un año. ¿Qué le deja su participación en el Máster? Fue una competencia muy fuerte, en la que sabíamos que desde el primer combate iba a ser muy exigente, pero gracias a Dios llegué a la final. La importancia también radica en que enfrenté a rivales con las que no había combatido en este ciclo, y me deja un gran análisis para seguir trabajando y mejorar. ¿Cómo se dio la competencia en cada combate? En el primero fue contra la húngara Szabina Gercsa y lo gané por Ippon (máxima puntuación y finalización del combate). Luego enfrenté a la sueca Ana Bernholm, una competidora bastante fuerte, que venía de ser segunda en el Grand Slam de Osaka; fuimos a punto de oro y le gané. Después fue contra la austriaca Michaela Polleres, gané de nuevo por Ippon. Luego la semifinal contra la venezolana Elvismar Rodríguez, una niña muy fuerte, que también vive en Japón; ese también lo gané en punto de oro. Ya en la final contra la japonesa Saki Niizoe, perdí por un waza-ari (puntuación media por acumulación de tres faltas leves). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Cómo se dio la competencia en cada combate?, ¿Qué le deja su participación en el Máster?, ¿Qué significa ser subcampeona del Máster de Judo?, clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la vallecaucana de 32 años, Yuri Alvear