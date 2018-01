Flechó a Bruno Mars

Hace casi un mes Bruno Mars estuvo en Bogotá ofreciendo un gran concierto, desde entonces su nombre no ha parado de aparecer en los medios de comunicación nacionales. Pues bien, resulta y pasa que nos enteramos que el artista estadounidense quedó flechado con una cartagenera durante su paso por nuestro país. Se trataría de nadie más y nadie menos que Sasha Palma, ex participante de la pasada versión de ‘Colombia’s Next Top Model‘, quien se declara fan número uno del intérprete de ‘Uptown Funk‘.

