Fiesta en el bar acabó en crimen

Sebastián Felipe Carrero Moreno no pudo ser tan rápido. Su físico no le respondió como esperaba y por esa razón no logró escapar de las garras de un hombre que lo perseguía empuñando una arma blanca. Cuatro cuadras más adelante de donde inició esta tragedia, el joven de 19 años fue alcanzado por su verdugo, quien con furia y sevicia le asestó cuatro puñaladas que acabaron con su existencia. Este hecho judicial, según las primeras indagaciones de las autoridades, podría estar relacionado con una presunta riña que inició en un establecimiento de rumba del barrio Lucero Bajo (en Ciudad Bolívar), en donde víctima y victimario estaban departiendo minutos antes del cruel episodio. Q’HUBO conoció que un joven, quien podría estar relacionado con el hecho de muerte, habría sido detenido luego de la brutal agresión y trasladado a la URI de Ciudad Bolívar, pero a la fecha se desconoce el paradero del señalado. Se espera que en las próximas horas las autoridades les brinden un informe detallado a los dolientes sobre las actividades que han realizado, esto con el fin de ponerlos al tanto de todo lo que sucedió la fatal madrugada del lunes en la que perdió la vida su ser querido. “Estamos esperando a que la Policía nos ayude con este caso. No sabemos quién fue el que mató a mi primo ni mucho menos tenemos conocimiento de lo que pasó. Lo que nos dicen es que él iba para la casa cuando lo hirieron, eso es todo”, manifestó un primo de la víctima. Fiesta e intolerancia. La noche del domingo Sebastián Felipe salió de su vivienda, también en el barrio Lucero Bajo, con destino a un establecimiento de fiesta ubicado en la vía principal de ese sector. Como era costumbre en él, luego de tomarse unos tragos regresaría a su casa para retomar sus actividades laborales, pero ese plan se vio obstaculizado por un serio problema en el que se vio inmerso. Todo parece indicar, y según el reporte de las autoridades, que ya finalizaba la noche del domingo cuando el joven estaba ingiriendo licor en un amanecedero. De repente, fue abordado por algunos sujetos, con quienes sostuvo una discusión. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: el joven de 19 años fue alcanzado por su verdugo, habría sido detenido luego de la brutal agresión y trasladado a la URI de Ciudad Bolívar, inició en un establecimiento de rumba del barrio Lucero Bajo, no logró escapar de las garras de un hombre que lo perseguía empuñando una arma blanca, Sebastián Felipe Carrero Moreno