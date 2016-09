FESTEJÓ SUS 21 CON TRIUNFO

El delantero colombiano Rafael Santos Borré vivió ayer uno de los mejores días en su corta estadía en Europa. Vistiendo la camiseta del Villarreal de España, este barranquillero cumplió uno de los sueños con los que creció mientras jugaba fútbol: disputar un torneo grande, como la Liga de Europa. A pesar de que el arco no se le ha abierto para anotar, Borré ha recibido la confianza de su entrenador, Fran Escribá, quien lo ha puesto de titular. “Creo que poco a poco he cogido el ritmo y me he adaptado a este equipo y al fútbol español, aunque no ha sido fácil. Sin embargo gracias a mis compañeros poco a poco estoy mejor” expresó el atacante. Viviendo un buen presente en Europa, “La Maquina” solo le falta una aceitada para que comience a facturar goles. Borré volverá a jugar Liga de Europa el 29 de septiembre, cuando el Villarreal enfrente al Steaua de Bucarest (Rumania). Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

