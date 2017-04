Faryd Mondragón se salva de morir

Segundos de pánico que hubieran podido terminar en muerte, vivió el ex arquero de la selección Colombia Faryd Camilo Mondragón, cuando visitaba una tienda de ropa deportiva cerca a un reconocido centro comercial del norte de la ciudad de Bogotá. El ex futbolista, y ahora comentarista deportivo, fue víctima de un delincuente que lo intercepto en pleno almacén, y luego de apuntarle con un arma en la cabeza le dijo: ‘‘Dame el reloj o te disparo’’. En ese instante el Ex futbolista Faryd Mondragón Sintió una mezcla de miedo y confusión, pues nunca le había ocurrió un suceso de estos. Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

Etiquetas: ex arquero, ex futbolista, Faryd Camilo Mondragón, periódico Q´hubo, Selección Colombia