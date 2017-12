Famosa por parecerse a Beyoncé

Dicen por ahí que todos tenemos un gemelo en algún lugar del mundo, y la cantante Beyoncé no podía ser la excepción. Resulta que en Detroit, Michigan (Estados Unidos), vive Brittany Williams, una joven de 27 años que causa furor en redes sociales por un gran parecido con la intérprete de ‘Single lady‘. En un comienzo a Brittany le molestaba que la confundieran con la artista de 36 años, pero hoy en día disfruta que la paren en la calle y en los aeropuertos para que lo tomen fotos. ”Todo el tiempo me paran en los aviones, aeropuertos y hasta en eventos públicos. También me han perseguido, me han tomado fotos sin permiso y me han hecho bromas sin yo saberlo”, recuerda Williams, quien trabaja como planeadora de producción.

