Falla en ascensor provoca tragedia

La jornada laboral en la construcción de la torre siete del conjunto Portal de Molinos II (localidad de Rafael Uribe) ya estaba por concluir, cuando un accidente les cambió la vida a cuatro trabajadores del lugar. Una falla mecánica, un mal proceso de instalación o un mal movimiento, son algunas de las hipótesis que se investigan. Lo cierto es que el ascensor en el que se desplazaban los cuatro obreros se desplomó desde el piso 14, y el resultado no fue otro que la muerte. Dos de los cuatro involucrados quedaron lesionados por el impacto, y a esta hora se recuperan en el Hospital San Rafael (localidad de San Cristóbal), mientras que Sergio Alejandro Lemus y Rónald Santa Girón se llevaron la peor parte, ya que perdieron la vida en el incidente. En manos de la Fiscalía. Q’HUBO visitó el lugar de los hechos y se intentó comunicar con las personas encargadas de la obra, pero un ingeniero informó que no se iban pronunciar al respecto, porque todo está siendo investigado por la Fiscalía, y esa será la única manera de conocer cuál fue la falla que causó la tragedia. “Cada una de las torres que va siendo entregada por la obra hace parte del conjunto, por tal motivo la torre en la que se presentó el accidente aún está a cargo de la constructora, y no del conjunto residencial”, indicó el guarda de seguridad del predio. Desde principios de 2017, o incluso unos meses antes, en un terreno ubicado en la transversal 6 B Bis Sur con carrera 48 K, se ha estado construyendo un complejo residencial el cual consta hasta ahora de siete torres, de las cuales seis de ellas ya están habitadas. Con el fin de concluir el proyecto y entregar la obra por completo, desde finales del año pasado los trabajadores centraron sus esfuerzos en la construcción de la torre número siete, la cual cuenta con 14 pisos. Presuntamente, queriendo cumplir con los tiempos de entrega, los trabajadores se habrían visto en la necesidad de ir este domingo a finiquitar algunos detalles que faltaban, hecho que podría llamarse el principio de la tragedia. Cuentan los vecinos del barrio Los Molinos del Sur, que nunca fue usual que los obreros trabajaran los domingos, por lo que se les hizo raro que el día del accidente hubiese personas en la obra. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: conjunto Portal de Molinos II (localidad de Rafael Uribe), cuatro obreros se desplomó desde el piso 14, Hospital San Rafael (localidad de San Cristóbal), Sergio Alejandro Lemus y Rónald Santa Girón, un mal proceso de instalación