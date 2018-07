Falla de acueducto afecta más de 30 barrios

Más de 30 barrios de Ciudad Bolívar se encuentran sin agua desde el martes, situación que ha llevado a varios comerciantes a preguntarse sobre el funcionamiento de sus negocios, ya que se verán obligados a cerrarlos. Pero no solo el comercio se verá afectado, sino también los estudiantes y residentes de la localidad, quienes no podrán bañarse ni cocinar de manera normal debido a que no habrá agua sino hasta la próxima semana. Preocupación e incertidumbre reflejaron los habitantes del sector a los que Q’HUBO les comunicó que el servicio de agua potable volverá hasta el próximo domingo entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. “Son muchos días y en mi casa vivimos varias personas. Yo pensé que eso era normal y que más tarde iba a volver, como siempre hacen”, afirmó Linda Sánchez, residente del barrio Los Alpes Sur. Un solo carrotanque han visto subir por las lomas de El Paraíso, Brisas del Volador, Los Alpes y Villa del Diamante, sin que este se detenga en los barrios afectados por la falta del servicio de agua, suspendido desde las 6 de la tarde del martes. En muy pocas casas ha vuelto por pequeños lapsos de tiempo. “Aquí nadie pasó a avisarnos que iban a quitar el agua, o de lo contrario hubiéramos recolectado y no estaríamos pasando por esta situación de escasez tanto en nuestras casas como en los negocios que tenemos aquí mismo, en Ciudad Bolívar”, le manifestó a Q’HUBO Jineth González, habitante y comerciante del sector de Los Alpes. Por su parte, el Acueducto de Bogotá afirmó que el servicio se prestará de manera intermitente mientras arreglan una falla. Barrios sin agua. Los barrios que se encuentran con el servicio del Acueducto suspendido son: Quiba I y II, Mochuelo, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, Cerro Colorado, Los Alpes Sur, Paraíso, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villa del Diamante, Cordillera Sur, Nueva Esperanza, La Torre, Bella Flor, El Tesoro, El Mirador, San Rafael, Arabia, Brisas del Volador, El Recuerdo, Ciudad Bolívar Rural y Tabor Alta Loma, entre otras.

