Falcao se despidió con gol

Doce minutos, eso fue lo que le bastó a Falcao García para marcar con el Mónaco en la última fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2017. Si bien ayer ante su ex equipo, el Porto (jugó allí entre 2009 y 2012), nuestro ‘Tigre‘ inició como suplente, cuando el cuadro monegesco perdía 4-1 el técnico Leonardo Jardim le pidió al samario que entrara a la cancha en el minuto 66, y al 78 el delantero se reportó con un golazo de cabeza para descontar el marcador a 4-2. No obstante, su tanto no evitó que el equipo del Principato evitara una humillante caída 5-2, que lo dejó último del Grupo G con dos puntos y sin posibilidad de ir a una Liga de Europa.

