Por un extraño síndrome nunca podrá peinarse

Si ven un poco desaliñada a esta pequeña, llamada Shilah Calvert, no es que ella quiera ser así, lo que sucede es que sufre una extraña enfermedad conocida como el síndrome del ‘pelo impeinable’, de la cual solo se conocen cien casos en el mundo. Pero lejos de acomplejarse por la apariencia desarreglada de su cabello, esta niña de siete años le ha sacado provecho a esa particular característica y se ha convertido en una figura en redes sociales, especialmente Instagram, en la que cuenta con más de 13.200 seguidores. No importa cuántas veces su mamá la intente peinar, su rubia melena es indomable, pero ella así vive feliz junto a su familia en Melbourne (Australia). Encuentra más noticias como esta en la sección Mundo Insólito de tu periódico Q´hubo.

Compartir en

Etiquetas: apariencia desarreglada de su cabello, cien casos en el mundo, figura en redes sociales, Instagram, Melbourne (Australia), periódico Q´hubo, Shilah Calvert, síndrome del ‘pelo impeinable’, sufre una extraña enfermedad