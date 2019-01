Extraño final tras muerte de su esposa

Como si se tratara de un aviso de muerte o una premonición que hizo de manera inconsciente, el pasado 21 de diciembre Óscar Mauricio Quiroga Rojas publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde afirmó, a la memoria de su difunta esposa Viviana Muñoz Marín, que se vería pronto en el cielo. La promesa, que en un principio parecía un mensaje de dolor por lo sucedido, cobró fuerza la tarde de este martes 22 de enero, cuando Quiroga Rojas apareció sin vida en su apartamento del barrio San Mateo, en el municipio de Soacha. Posiblemente habría sido la ausencia de su amada y el agobio por la falta de respuestas en la investigación de su crimen, ocurrido en el Caquetá el 18 de diciembre pasado, lo que habría llevado a este hombre a su final. Las autoridades judiciales hasta ahora no han confirmado el motivo de la repentina muerte de Óscar Mauricio, pero de manera preliminar se cree que todo habría sido un suicidio, porque hasta donde Q’HUBO conoció, la puerta del predio en donde moraba no fue violentada, y a él no se le hallaron heridas que pudieran haber causado su deceso. “Sabemos que él se encontraba viviendo solo en su casa, y fue una familiar quien lo halló tras venir a buscarlo. “Últimamente él se la pasaba mucho tiempo solo y aislado de los vecinos”, manifestó la encargada del conjunto El Portal de Casa Linda, en donde residía este hombre. Así fueron los hechos. Intentando establecer los momentos previos a su muerte, Q’HUBO se trasladó hasta el barrio San Mateo, exactamente a la calle 30 con carrera 1 (dirección de Soacha), en donde, con el relato de los vecinos, se pudo conocer parte de lo sucedido. La última vez que vieron con vida a Mauricio fue la tarde del lunes, cuando cruzó la portería del predio y posteriormente se internó en su vivienda, a unos 100 metros de la entrada principal del conjunto. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

