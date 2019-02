Extraño final de la tatuadora Natalia

Tendida en el suelo y con signos vitales bajos, fue como la abuelita de Natalia Garzón encontró a la joven de 24 años la tarde del martes al interior de su vivienda, ubicada en la calle 49 Sur con carrera 5 J, en el barrio Marruecos (localidad de Rafael Uribe). Ante el hallazgo, la mujer inmediatamente alertó a otros familiares para que le ayudaran a trasladarla a un centro asistencial. “Yo fui la que la encontré, y tuve que ir a pedir ayuda a otros parientes para que me ayudaran a alzarla y la llevaran al Hospital de Meissen. Ella tenía pulsaciones muy bajas”, aseguró la mujer. La muerte. A pesar de la rápida reacción de los allegados, la joven, quien era tatuadora, no logró sobrevivir. Ingresó al centro asistencial sin signos vitales. “Los médicos la reanimaron en dos oportunidades, y a pesar de su esfuerzo no pudieron traerla de vuelta. Natalia se nos fue”, confesó la abuela de la joven. Según lo que cuenta la gente de la zona, es que todos se percataron de que algo había ocurrido porque sobre las 8 de la noche la unidad de criminalística llegó a realizar la inspección. “Nosotras estábamos aquí descansando cuando vimos que llegó la Policía y luego unos agentes del CTI. “Ellos comenzaron a tomarle fotos a la cuadra y los vecinos empezaron a rumorar que la tatuadora se había muerto. Hasta ese momento nadie sabía qué le había ocurrido”, contaron unos residentes del sector. La inspección concluyó sobre las 11 p. m., y debido a que las causas del fallecimiento de la joven no son claras, se abrió una investigación. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

