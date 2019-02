Extraña muerte de bebé en Soacha

“Lo único que estoy pidiendo es una explicación, que me digan cuáles fueron las causas de la muerte de mi hijo. ¿Cómo es posible que yo lo haya llevado al hospital por una quemadura en una de sus manos y haya terminado muerto?”, indicó a Q’HUBO con voz entre cortada Diana Ramos, quien reside en el sector de Hogares de Soacha. Según relata la mujer, el sábado sobre las 4 p. m. llevó a su hijo Julián Navas al Hospital Mario Gaitán Yanguas, debido a que el menor de 11 meses sufrió un accidente doméstico. “Resulta que ese sábado yo me estaba alisando el cabello, y mi bebé, que estaba sobre la cama, se bajó y fue a coger la plancha. El niño se quemó la mano izquierda y yo me angustié mucho, así que lo que hice fue salir a correr con Julián al hospital”, recordó la madre del menor. Lo hospitalizaron. El niño ingresó al centro asistencial, y según lo que relata la mamá, los galenos les mencionaron que el accidente no había sido tan grave, pero que debían practicarle un procedimiento, y para ello era necesario trasladarlo a un hospital de tercer nivel. “Ellos me informaron que la quemadura de mi hijo había sido de segundo grado, que no era tan grave, pero que tenían que practicarle una cirugía en su manito. Dijeron que ahí no contaban con los equipos ni especialistas, entonces tocaba esperar a que la EPS Famisanar autorizara el traslado al hospital Simón Bolívar”, comentó. Cerca de tres días esperó Diana que la EPS diera la autorización, y una vez lo hizo, en el Hospital Mario Gaitán Yanguas le manifestaron que ya contaban con una especialista, y que ahí podían practicarle la cirugía. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

