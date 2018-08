Extraña muerte de Cristian en Kennedy

Cinco días duraron los familiares de Cristian Herreño sin tener noticias de él, pues el joven de 26 años salió el viernes de su vivienda, ubicada en el barrio El Pesebre (localidad de Rafael Uribe Uribe), para ir a trabajar, y nunca más volvieron a saber de él. “Él salió de la casa como a las 10 a. m. y no volvimos a tener comunicación con él. No llegó a la casa. Todos nos alarmamos, entonces iniciamos su búsqueda”, comentó a Q’HUBO un allegado de la víctima. Así pasaron unos días, hasta que algunos parientes decidieron acercarse a las instalaciones de Medicina Legal para descartar que su cuerpo reposara allí. Sin embargo, las noticias no fueron alentadoras, Cristian sí estaba en aquel lugar. Noticia de muerte. Eran aproximadamente las 2 p. m. del miércoles cuando los familiares de Cristian Herreño llegaron a Medicina Legal a preguntar por su ser querido, quien figuraba como NN. “A nosotros nunca nos llamaron a decirnos que él estaba aquí en la morgue. Si no es porque nos da por venir, ni nos enteramos. “Lo que pasó es que él no tenía documentos, por eso no habían avisado”, mencionó el allegado. Tras la infortunada noticia, los familiares de la víctima iniciaron todos los trámites para darle el último adiós a Cristian. Aunque esperan obtener respuestas sobre su fin. Hipótesis. Aunque aún no se tiene claridad sobre la muerte de Cristian, una de las primeras hipótesis es que el joven falleció en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Kennedy. “Las personas de Medicina nos dijeron que él habría sufrido un accidente en la Primero de Mayo, pero que debíamos acercarnos a Paloquemao para obtener más información, porque ellos no sabían nada más. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

