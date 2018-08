Extraña caída de Nicolás en el barranco

Llenos de confusión y zozobra se encuentran los corazones de los familiares y seres amados de Nicolás Aponte, un menor de 14 años que falleció de forma extraña al caer de una montaña el domingo en horas de la tarde en la reconocida finca Matucana, ubicada en la localidad de Usaquén. Las razones de su deceso siguen siendo investigadas por las autoridades y un sinnúmero de preguntas invaden a las personas que presenciaron el hecho, ya que hay versiones que aseguran que el joven cayó de forma accidental y otras señalan que él mismo tomó la decisión de tirarse del barranco de más de 20 metros de altura. No obstante, para los familiares del menor ninguna de las dos afirmaciones tienen sentido y en medio de su dolor lo único que dicen es que el hecho obedeció a un homicidio. Aseveran que al adolescente Nicolás lo lanzaron del barranco, pues no encuentran otra explicación para lo ocurrido y piden hasta el cansancio que el suceso sea investigado por las autoridades y se haga justicia para tener un poco de calma. Momentos previos. Nicolás, quién se caracterizaba por ser un joven lleno de vida y una persona sumamente entregada a los suyos, salió de su casa (en el barrio El Mirador) y junto a un grupo de amigos decidió jugar fútbol para pasar la tarde del domingo. En la finca Matucana, justo en el kilómetro 5 que conduce a la vía del Guavio, el ambiente de celebración y alegría por las fiestas de la virgen del Carmen llenaban de regocijo y gozo a los asistentes. En el momento menos pensado la tragedia ocurrió y terminó con la tranquilidad de los presentes. “Él había salido de la casa a jugar fútbol un rato, se fue una hora antes que nosotros porque también íbamos para allá. El caso es que no pasaron ni 15 minutos desde que entramos a la finca, hasta el momento en el que un grupo de muchachos salieron a decir que Nicolás se había caído por el barranco. Fue terrible porque cuando fuimos a ver qué era lo que estaba pasando ya era demasiado tarde, los policías estaban alrededor de él y posteriormente llegaron los agentes del CTI a realizar el levantamiento del cuerpo”, aseguró a Q’HUBO don Jorge Hernando, abuelo de la víctima. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: alió de su casa (en el barrio El Mirador) y junto a un grupo de amigos decidió jugar fútbol, en medio de su dolor lo único que dicen es que el hecho obedeció a un homicidio, Nicolás Aponte, un grupo de muchachos salieron a decir que Nicolás se había caído por el barranco, un menor de 14 años que falleció de forma extraña al caer de una montaña el domingo en horas de la tarde en la reconocida finca Matucana