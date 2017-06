Exreina y Vedette se fueron a los golpes

El baño de un gimnasio se convirtió en un improvisado ring de boxeo, donde la hermosa vedette Diosa Canales y la exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos terminaron a los golpes por culpa de un conflicto que empezó hace tres años. Osmariel contó en televisión que ella fue al gimnasio a tomar una clase especial, al terminar ingresó al baño para arreglarse y después vio entrar a Diosa. ‘‘Ella me dijo: ‘te voy a destruir’. Yo no le hice caso, ni siquiera la miré. Eso le causo rabia, y cuando menos pensé me agarro, me volteo y me dijo: ‘es contigo’. Yo le respondí: ‘ya va, a mi no toques’ y la empujé’’. Encuentra que le respondió la Diosa y más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

Compartir en

Etiquetas: exreina de belleza venezolana, improvisado ring de boxeo, Osmariel Villalobos, periódico Q´hubo, terminaron a los golpes, vedette Diosa Canales