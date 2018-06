Su expareja le dio una infernal golpiza

Ciego por una obsesión, J. Ortiz persiguió a Diana Maritza Luna, su excompañera sentimental y madre de su hija, y después de amenazarla con un cuchillo y hasta violarla, tuvo el cinismo de proponerle matrimonio. Desconcertada y asustada por lo que estaba viviendo, se negó a la propuesta, lo que desató al furia de Ortiz, quien terminó atentando contra su vida. Por fortuna, la joven de 23 años logró salir viva de ese ataque. Amor peligroso. La madre de la víctima, Nora Bernal, habló con Q’HUBO y nos relató lo que el sujeto le hizo vivir a su hija. Asegura que teme por la vida de Diana, debido a que el hombre sigue gozando de libertad mientras que su hija por poco termina en el cementerio. “Eso sucedió el jueves en horas de la mañana. Diana salió de la casa (en el barrio Las Brisas de Usme) a ir a entregar unas hojas de vida. No se percató de que ese tipo la estaba siguiendo”, cuenta la mujer. Según el relato, el hombre la alcanzó y la amenazó con un cuchillo para que se fuera con él. “Iba en una motocicleta, entonces interceptó a mi hija y la obligó a que se subiera a su moto. El tipo empezó a manejar como loco hasta que la llevó a un hotel por los lados de Venecia (Tunjuelito) y allí la violó”, enfatizó Nora con voz entrecortada. Pero la pesadilla no terminó ahí, después de actuar contra la integridad de Diana la subió nuevamente en su moto y la llevó a un potrero ubicado a pocos metros del CAI de Alfonso López, en Usme, dicen que a proponerle matrimonio. “Ellos llegaron allá y él sacó unas argollas que para que se casaran, pero mi hija le dijo que no. En ese momento él se salió de control y le dijo que sí no era para él no era para nadie, así que le empezó a dar una golpiza y sacó un bisturí con el que le desfiguró la cara”, afirmó Bernal. Además de agredirle el rostro, Ortiz tomó una segueta y le propinó varias cortadas en el abdomen y en la espalda, luego tomó su moto y la atropelló en dos oportunidades. Finalmente Diana optó por hacerse la muerta, y fue cuando Ortiz se marchó.

