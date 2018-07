“Cada exnovia tuvo lo suyo”

Hablar de los amores del pasado no es cosa fácil y menos delante de la esposa, pero contra todo pronóstico Andrés Cepeda se atrevió a hacerlo y a dedicarles a sus ex no una, sino 12 canciones en la obra de teatro ‘Cepeda en tablas’. ¿Qué cosa más curiosa, no? Para conocer de qué se trata todo esto, hablamos con Cepeda, que exponiendo esa idea frente a su esposa, Eliza Restrepo, aún se pone rojo, suda y se ríe, pero descansa cuando dice que “Eliza me ayudó a construir la obra, y cuando soltó la primera risa descansé y supe que iba bien”. Nueve de sus exnovias son las que encarnan la historia. Ellas para Andrés son “musas, unas más simpáticas, unas más bravas, otras más serias y otras chistosas que me hacen inspirar en ese pasado, que fue doloroso, pero pude llevar a la comedia y me hace comprender los cambios que he tenido en mi vida”. Uno de sus más grandes cambios es haberse casado, pues el cantante era “el amigo que no se iba a casar, pero así es la vida. Uno nunca debe decir de esta agua no beberé, porque hasta que no me encontré con Eliza, no me di cuenta de que el matrimonio era una opción para mí”. ¿Cómo va el matrimonio? En estos seis meses estamos muy bien y enamorados. Aunque no podemos dar parte de victoria porque acabamos de empezar, pero yo creo que vamos muy bien. Aunque tampoco acabamos de empezar, porque estamos viviendo juntos desde hace seis años. Hemos tenido una relación profunda y de mucho apoyo. ¿En las 13 canciones del musical hay alguna para su esposa o todas son la para las ex? De las canciones de la obra la que tiene que ver con Eliza es ‘Te voy a amar’, porque es una canción que habla de alguien que después de haber vivido muchas cosas, está preparada para ser quien el otro se merece, eso habla mucho de mí y mi realidad actual. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

