Su éxito no inició en ‘Padres e Hijos’

Tal vez muchos colombianos no sepan que su nombre no es ‘Daniela Franco’, sino Ana Victoria Beltrán, y que su carrera no empezó con la serie familiar ‘Padres e Hijos’. Lo que sí sabemos es que tiene talento para la actuación, la dolencia y los negocios. Ana Victoria Beltrán, quien salió recientemente del reality ‘MasterChef Celebrity’ del canal RCN, nos contó detalles de su carrera y su vida. ¿Qué aprendió en los inicios de su carrera actoral? Yo actúo desde que los seis años. Estudié en muchas academias, en Cuba, entre otros lugares. Lo primero que hice fue ‘Musidrama’, luego estuve en ‘Los Victorinos’ y en ‘No juegues con mi vida’. Tuve la oportunidad de presentar un programa que se llamó ‘Botando corriente’. A ‘Padres e Hijos’ entré haciendo casting y allí aprendí demasiado trabajando con los más grandes. Fue un trampolín para muchos y fue muy ‘bacano’ tener trabajo durante tanto tiempo. ¿Se sintió encasillada? Todo el mundo me sigue diciendo ‘Daniela’ todavía pero para mí eso es normal, y uno aprende a vivir con esas cosas. ¿Hay planes de hijos? Por ahora estamos haciendo la tarea ¡juiciosos! (risas)

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Qué aprendió en los inicios de su carrera actoral?, ¿Se sintió encasillada?, Ana Victoria Beltrán, primero que hice fue 'Musidrama', salió recientemente del reality 'MasterChef Celebrity', su carrera no empezó con la serie familiar 'Padres e Hijos'., Todo el mundo me sigue diciendo 'Daniela'