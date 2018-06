“Exigimos justicia por el crimen de mi mamá”

“Que pague por lo que hizo”, fue lo que enfatizó Évelin, hija de Gertrudis Martínez, durante una conversación con Q’HUBO tras enterarse que su madre había sido asesinada por su expareja, quien la convenció de viajar a Chile para luego ponerle punto final a su vida. Según lo manifestado por Évelin, ella y Gertrudis vivían en el barrio Las Margaritas (localidad de Kennedy) cuando su madre conoció a C. Peña por medio de la red social Facebook, así fue como inició esta tragedia. “Yo aún continuó residiendo aquí en Bogotá, en el mismo barrio, pero mi mamá se dejó impresionar por este sujeto, a quien conoció por internet, y después de volverse muy amigos decidió viajar a Chile (de donde él es oriundo) para conocerlo y formalizar su relación”, agregó. Tres meses duró el idilio de Gretrudis y C. Peña, hasta que la mujer de 50 años decidió terminar con aquel hombre, dado a que no tenían una buena convivencia y tampoco tranquilidad. “Ella le puso dos demandas a él por maltrato, y la ley dijo que ese sujeto no podía volverse a acercar a mi mamá, pero eso no le importó y terminó matándola”, relató. Acabó con su amor. El chileno, al parecer, estuvo por varios días planeando el atroz crimen, pues en su perfil de Facebook se pueden leer mensajes como: “insiste, insiste y yo me niego, pero hoy no dormiré. Ella no me deja, la estoy sufriendo demasiado, me presiona (…) y siempre para pedirme que la mate y que lo haga por el amor que por ella siento”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

