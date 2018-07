Están mamados del mal servicio

Llevados por la indignación y motivados por el mal servicio, los usuarios del hospital de Kennedy se volcaron ayer a las calles para exigir sus derechos y ser escuchados, pues aseguran ellos mismos que “si no es por las buenas, toca por las malas porque no pueden seguir jugando con nuestra salud”. Luego de largas jornadas solicitando una cita con un especialista, después de horas haciendo fila al sol y al agua, por lo menos unos 200 bogotanos se tomaron la avenida Primero de Mayo con calle 40 sur, justo frente al centro médico, y durante unas tres horas exigieron ser tratados como la ley lo ordena. La protesta de ayer logró llamar la atención de las entidades correspondientes y por tal motivo, una hora después de terminada la manifestación (9:30 a.m.), la Secretaría de Salud aseguró que se normalizó la atención en esa institución. Lo que preocupa ahora a la comunidad es que esta solución que les prestaron sea temporal y se trate únicamente de unos paños de agua tibia, porque, dicen ellos, no sería la primera vez que esto ocurre. “Esto no es de hoy, este problema viene de hace muchos años y nadie nos ha escuchado. Siempre protestamos y solucionan rápido el problema, pero unas semanas después la atención vuelve a ser la misma, entonces lo que queremos son garantías, que nos digan qué es lo que va a pasar y que no se pongan con juegos”, dijo Diana, una de las pacientes a quien le ha tocado esperar una cita con un especialista desde hace por lo menos dos semanas. Aunque las quejas por el mal servicio serían pan de cada día, Victoria Martínez, gerente de la Subred sur-occidente, afirmó que este hecho se presenta por el incremento inusual en el número de pacientes. “Nosotros atendemos en promedio 500 pacientes y hemos tenido más de mil. Estamos revisando el incremento en la demanda y hemos venido tratando de controlar la situación para que no se presenten estos problemas con los usuarios”, señaló. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: este hecho se presenta por el incremento inusual en el número de pacientes, exigir sus derechos y ser escuchados, la Secretaría de Salud aseguró que se normalizó la atención en esa institución, por lo menos unos 200 bogotanos se tomaron la avenida Primero de Mayo con calle 40 sur, usuarios del hospital de Kennedy