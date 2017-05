Están dispuestos a alquilar un vientre

Después de que Kim Kardashian y su esposo, Kanye West, hicieran público en un capitulo de ‘Keeping Up With The Kardashians’ su deseo de ser padres por tercera vez, se supo que Kim aseguró que está interesada en alquilar un vientre para lograr su objetivo. Fuentes cercanas a la pareja afirman que los dos han hablado muy en serio y que en realidad están dispuestos a recurrir a este método para tener a su tercer hijo. Al parecer, por varias complicaciones que ha tenido la estadounidense con sus anteriores partos. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

