“Estaba que me retiraba desde que jugaba en el Watford”

Camilo Zúñiga dijo no más. Con tan solo 32 años de edad, decidió retirarse del fútbol profesional por esa rodilla derecha que siempre lo aquejó. El zaguero, que logró tres títulos con Atlético Nacional (2005-I y el bicampeonato de 2007), y que se destacó en Europa con el Nápoli italiano y la Selección Colombia, sorprendió a todos antes del inicio de la pretemporada. El nacido en Chigorodó (Antioquia) tomó ayer el micrófono en sus manos, y de inmediato se le cortó la voz. Como pudo explicó la situación y con un “mi Dios les pague” se despidió de la prensa, directivos, empleados e hinchas. “Nacional me abre las puertas para recuperarme, pero solo uno sabe lo que se sufre. Para entrenar tenía que tomar antiinflamatorios, inyectarme. Todo eso lo hacía por la pasión, por la camisa”, expresó. Reconoció que es “una decisión que hace años estaba contemplando”, incluso desde que estaba en el Watford inglés. “Cuando ya no disfrutas y tomas medicamentos, ya estás es haciendo daño para tu vida después del fútbol”. Agregó que no tuvo nada que ver lo que sucedió en la final contra el Tolima: “Las ganas, la pasión de hacer eso, de retirarme con un título, me traicionaron. Pero lo mío va más allá de esa jugada, va pensando más en mi futuro, concluyó. “Me duele, pero vivo agradecido con Dios por la carrera que me dio, cumplí mis sueños”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

