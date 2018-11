Está solterito pero no a la orden

Desde su casa y mientras hacía los quehaceres que cualquier mortal hace cuando está en la comodidad de su hogar, el actor Luciano D’Alessandro respondió la llamada de Q’HUBO para hablar de sus proyectos y una que otra cosita personal. El venezolano a quien ahora vemos como Pablo Domínguez, uno de los guapos abogados de ‘La ley del corazón 2’, durante nuestra conversación reveló que se siente muy agradecido con cada una de las oportunidades que se le han presentado en el país, pero sobre todo con el cariño que ha recibido de los colombianos. Esto no dijo. ¿Qué estaba haciendo? La verdad como hoy (ayer) tengo que grabar hasta por la tarde, aproveché para levantarme un poquito más tarde (7:00 a.m.), pero ya desayuné y mientras hablamos admito que sigo en pijama y que voy a poner la ropa a lavar (risas). ¿Siempre quiso hacer parte de la segunda temporada de ‘La ley del corazón’? Sí, la verdad es que esta temporada ha sido muy gratificante para mí. Además, hacer parte de ella es la oportunidad perfecta para agradecerle a todos los seguidores de la novela por su cariño y por el boom que ha tenido en toda Latinoamérica y parte de Europa. ¿Es fan de la novela? Sí, la veo y me gusta todo lo que pasa en ella. Además, las redes sociales son una locura, anoche (martes) fuimos tendencia y yo soy uno de los que no se deja afectar por los números del raiting. A mí la gente y las redes me demuestran todo lo contrario, tanto así que el canal tomó la decisión de pasar de 80 capítulos a 100. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Es fan de la novela?, ¿Qué estaba haciendo?, ¿Siempre quiso hacer parte de la segunda temporada de ‘La ley del corazón’?, Luciano D’Alessandro, uno de los guapos abogados de ‘La ley del corazón 2’