Esta Selección no juega a nada

Le contamos por qué el equipo del ‘Piscis’ no dio la talla en el Sudamericano Sub 20 y quedó por fuera del mundial de Corea del Sur. Con una goleada ayer Ecuador le propinó la tercera derrota a Colombia en el hexagonal del Sudamericano Sub 20. Una caída que nos dejó eliminados del Mundial de Corea del Sur y, de paso, preocupados porque el equipo fue un desastre. En Q’hubo le contamos por qué nos fue tan mal.

1. El técnico no la tiene clara. A lo largo del torneo, el técnico ‘Piscis’ Restrepo ha probado a casi todos los jugadores. Da la sensación de que al llegar al Sudamericano no tenía clara cuál era su alineación titular. Inclusive, en algunos juegos dejó en la banca a las figuras del mediocampo y el ataque.

2. Un desastre de defensa. En la fase de grupos Colombia recibió cinco goles, y en el hexagonal final sus números empeoraron: tuvo nueve tantos en contra, razón por la que es último en la tabla. Jugadores como Kevin Balanta y Carlos Cuesta, con experiencia en Liga, no respondieron a la exigencia. Y el ‘Piscis’ nunca encontró la manera de hacer ajustes para mejorar.

3. Un equipo sin ideas. A lo largo del Sudamericano, Colombia demostró que no tiene una idea clara de juego. Sus jugadores a veces se ven desorientados e intentado en jugadas individuales, ante la falta de un estilo que los lleve a generar peligro. El equipo toca la pelota de banda a banda sin profundizar en el área rival.

4. El ataque no tiene peso. Desde que se lesionó Damir Ceter el equipo perdió su peligro en ataque, más allá de los goles que aportaron Ever Valencia y Juan Camilo Hernández. En muchas ocasiones estos jugadores generaron desequilibrio, pero no hubo a quién dársela adelante para que la metiera.

