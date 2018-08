Está listo para tomar las riendas de su hogar

Solo basta cruzar un par de palabras con él, ver el brillo especial de sus ojos y escuchar cómo habla de Valentina Ochoa Pardoux para darse cuenta de que Sebastián Vega está tragado. “¡Muy pronto me convertiré en el señor Pardoux!”, dice emocionado cada vez que le preguntan acerca de sus planes de boda, los cuales se llevarán a cabo el próximo 20 de octubre en Cartagena. Pero antes de dar el gran paso no puede faltar la despedida de soltero, a la cual varias marcas se ofrecieron a patrocinarlo a bordo de un yate, ¡todo un lujo que solamente se puede dar él! “La despedida de soltero va a estar increíble, con unos amigos y unas monjitas… (risas). Me voy a casar, la voy a ca… no mentiras. Cuando uno consigue una ‘chimbita’ de mujer y te amarran, pues nada (risas)… la billetera ya no va a ser solo para mí y para Matías (risas). El ‘matricidio’ va a ser en Cartagena, en una isla y son como 120 invitados”, cuenta el actor santandereano de 31 años, quien no puede disimular la emoción que le produce el solo hecho de pensar que el tiempo corre rápido y muy pronto le jurará amor eterno frente al altar a ‘La Mona’, como llama cariñosamente a la hermosa modelo de ascendencia francesa. En cuanto a las razones que lo llevaron a proponerle a Valentina que se convirtiera en su mujer, el pasado 3 de marzo en medio de la fiesta de cumpleaños de la rubia, Vega enfatiza que ya se siente preparado y con la madurez suficiente para llevar las riendas de su hogar. “Encontrar estabilidad en la casa te da tranquilidad y frescura mental, lo que toda persona debería tener. Estoy feliz con mi familia, feliz con mi futura esposa, con mi hijo… y nada, a pasarla bueno que es lo que me gusta hacer”, dice. ¿Y quién está a cargo de los preparativos? En cuanto a los detalles del gran día, Sebastián confiesa cómo se dividieron las tareas con su prometida para que todo salga a la perfección. “Ella va a estar a cargo de los colores, la decoración, las flores… Lo bueno de todo esto es que va a ser algo muy relajado porque nosotros somos así. Va a ser muy tranquilo y sin zapatos. Pero yo también intervengo en cositas, en el tema logístico y la comida… en lo cual soy bastante exigente. Pero digamos que todo está en muy buenas manos y por eso estamos relajados”, agrega.

