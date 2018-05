El escándalo sexual de Kevin Roldán

Una vez más el reguetonero caleño Kevin Roldán está metido en una tormenta mediática, esta vez por cuenta de un hecho que involucra a dos menores de edad, a quienes, presuntamente, el cantante acosó sexualmente en un hotel de Chile, país donde adelantaba su gira de conciertos ‘The new king tour‘. El escandaloso episodio lo dio a conocer el programa la farándula ‘Intrusos‘ del país chileno por medio del testimonio de una de las afectadas, quien aseguró que el intérprete de temas como ‘Ruleta rusa‘, ‘Salgamos‘ y ‘Me tienes loco‘, entre otros, las invitó al hotel donde se hospedaba para que recogieran unas entradas al concierto que él iba a ofrecer. Según ellas, en ese momento se presentó la bochornosa escena que hoy no solo lo involucra a él sino también a su mánager, pues por lo que ellas revelaron fue él quien sirvió de intermediario. Los detalles en nuestra edición impresa.

