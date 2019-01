Es una ‘barbie’ de hierro

Antes de que la televisión apareciera en su vida, Bárbara Rodríguez tuvo que pasar por un camino oscuro, que casi le arrebata la vida. Malas energías, personas envidiosas y no encontrar el momento perfecto para que su carrera como modelo reventara, la llevaron a pensar en acabar con su vida. No obstante, siete años de carrera en el modelaje y un futuro prometedor, además de ayudas psicológicas y familiares, llevaron a ‘La Barbie negra’ como le llaman de cariño- a luchar para recuperarse. En ese proceso apareció ‘La agencia’, el reality del Canal Caracol en el que encontró la oportunidad para demostrarle al país la belleza natural y el talento prodigioso que tiene para modelar. Hablamos con la nacida en Buenos Aires, Cauca, sobre su carrera como modelo, las dificultades que enfrentó, y qué espera de 2019. ¿Cómo le ha ido con eso de estar en los ojos y boca de Colombia? Gracias a Dios he recibido muchísimo apoyo, y eso me parece muy bonito. Mucha gente quería que yo fuera reina, y lo intenté en mi departamento, pero no lo logré. Igual, siempre pensé que Dios iba a poner algo bonito en mi vida y llegó esto. Seguro habrá comentarios negativos, pero hay que entender que la belleza es subjetiva. ¿Por qué no siguió intentando como reina? A mí me gustaba, me pareció que era una buena plataforma para mi carrera como comunicadora social. Pero al ver que en mi departamento era nula para ellos -a pesar de que la gente me pedía- por no tener dinero o un apellido influyente, desistí. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

