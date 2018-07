Enigma en Villa Lomas por el fin de ‘Lágrimas’

En medio de una sucia y olvidada carreta encontraron ayer en horas de la mañana el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 35 años, que se dedicaba al oficio del reciclaje y quien era reconocido en el sector de Villa Loma (Kennedy) bajo el seudónimo de ‘Lágrimas’. El sujeto, en el momento de la inspección técnica del cadáver, no portaba sus documentos de identidad, por lo que no pudo ser plenamente identificado por las autoridades. Aparentemente, habría muerto desde horas de la madrugada y las causas de su deceso hasta el momento son confusas. ‘Lágrimas’ no tenía en su cuerpo evidencia de ser víctima de violencia física, ningún impacto de bala o corte producido por arma blanca, pero la Policía no descarta que hayan manos criminales detrás de este hecho, por lo que será Medicina Legal quien determine, por medio de una autopsia, las causas exactas de su final. En la zona, sin embargo, varios vecinos que conocieron al hoy occiso aseguraron que el hombre estaba siendo víctima de magia negra por parte de su pareja sentimental, y que esta razón lo llevó a la tumba, sin que nadie pudiera actuar a tiempo para evitarlo. Ahora se adelantan las investigaciones judiciales para evaluar todas las posibles hipótesis. Sin vida en su carreta. Cuando el reloj marcaba las 8:30 a.m. de ayer, aproximadamente, algunos policías que estaban haciendo rondas de vigilancia muy cerca a la carrera 81J con calle 42B sur vieron con sorpresa que en medio de una carreta rodeada de basura, cobijas viejas y algunos elementos de reciclaje, estaba el cuerpo de un hombre que no daba señales de vida. A pesar del fuerte sol mañanero y de los constantes llamados de los uniformados para despertar al hombre, quien todavía se encontraba tibio, él nunca respondió, así que ser acercaron para analizar qué estaba sucediendo. Cuando le tomaron el pulso se dieron cuenta de que el sujeto, que vestía chaqueta azul oscura y jean, ya había fallecido, por lo que procedieron a dar aviso a la central para que las unidades del CTI llegaran a realizar el levantamiento.

