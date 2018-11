Enigma en la muerte de Johanna Marcela

La búsqueda de Johanna Marcela Urrego terminó en las últimas horas de la peor manera. La mujer de 27 años desapareció en el barrio Los Libertadores (San Cristóbal) y su pareja sentimental encontró su cadáver en Medicina Legal. “Resulta que el esposo de ella fue a poner el denuncio en la URI y le dijeron que se acercara primero a Medicina Legal para confirmar que no estuviera allá. Él llegó hasta las instalaciones y le confirmaron que el cuerpo de Johanna estaba ahí”, aseguró ayer a Q’HUBO Marina, una tía de la víctima. Su desaparición. La zozobra y la angustia comenzaron el pasado 17 de noviembre, luego de que Johanna tuviera una fuerte discusión, por celos, con su pareja sentimental. Tras la pelea, ella decidió abandonar su vivienda ubicada en la Calle 62 Bis Sur con carrera 9 Este, en Los Libertadores. “Resulta que Johanna y su esposo tienen una tienda, un establecimiento de cerveza. El domingo, mientras iban atendiendo, ambos se pusieron a tomar. El trago cumplió con su deber y salieron peleando por una mujer que ingresó a la tienda. Ambos subieron al apartamento, que queda ahí mismo donde funcionaba el establecimiento y solucionaron sus problemas. El esposo de Johanna se bajó a la tienda a continuar atendiendo y cuando subió a buscarla ella ya no estaba”, relató a Q’HUBO la tía de la víctima. El hombre, angustiado porque eran las 11 de la noche de ese día, salió a buscar a Johanna Marcela y aunque estuvo dando vueltas por el barrio durante varias horas no pudo localizarla. “Todo indica que Johanna acostó a sus tres hijos y se despidió de ellos como si presintiera lo que estaba por suceder. Desde esa noche nunca más volvimos a saber de ella. Aunque realizamos una búsqueda hasta por redes sociales nadie nos dio razón”, contó Marina.

