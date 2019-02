En su vivienda acaban con sacerdote

Mientras en el apartamento 101 del bloque 39 se escuchaba lo que parecía ser una pelea, los vecinos tomaron sus teléfonos y apresurados dieron aviso a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. Así fue como la Policía halló al sacerdote Carlos Ernesto Jaramillo Vega con una herida en el cuello producida por un arma blanca y a su vez capturó a un joven de 16 años, de procedencia venezolana, a quien hasta ahora se le atribuye el crimen. Mientras el servidor de Dios agonizaba en un centro asistencial del occidente de Bogotá, salió a la luz una versión que escandalizó no solo a la comunidad religiosa, sino a todos los vecinos del barrio Tierra Buena (Kennedy) en donde ocurrió el hecho. Se dice que la acción de muerte se perpetró porque, presuntamente, el cura había intentado abusar del jovencito en repetidas ocasiones, según relató él mismo a los uniformados que atendieron el caso, motivo por el que él se cansó y tomó el arma para acabar con esa vida. Mientras los rumores crecen, por otra parte algunos curiosos presumen que todo tuvo que ver con un intento de atraco. En la investigación que adelantó Q’HUBO ayer, una fuente cercana al hecho reveló que al parecer Jaramillo Vega tendría una relación sentimental con el menor de edad, por lo que la muerte más bien estaría relacionada con un lío pasional. Pero familiares, quienes fueron contactados por nosotros para conocer su versión del caso, revelaron que un dinero que la víctima tenía en el predio no aparece, pista que podría respaldar la versión del supuesto hurto. Lo que sí es cierto hasta el momento, según contaron los vecinos del religioso, es que él con frecuencia se veía entrando a su vivienda, ubicada en la Carrera 95A con Calle 34 sur, con jóvenes a quienes él decía que estaba ayudando tanto espiritualmente como económicamente. Las autoridades de la localidad no se han pronunciado al respecto, por lo que se cree que todo es tema de investigación, pero se espera que, para tranquilidad de la comunidad católica del occidente de la capital, se conozca una versión oficial en las próximas horas. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: apartamento 101 del bloque 39, barrio Tierra Buena (Kennedy), presumen que todo tuvo que ver con un intento de atraco, sacerdote Carlos Ernesto Jaramillo Vega, tendría una relación sentimental con el menor de edad