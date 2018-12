En Santa Fe lloran al pintor Alzate

La vida de Óscar Alzate terminó este martes en horas de la noche. El hombre de 67 años fue encontrado sin vida al interior se su apartamento, ubicado en el barrio La Macarena (localidad de Santa Fe). La gente en la zona estaba consternada con esta noticia, pues manifestaban que el fallecido era una persona muy tranquila, que se dedicaba a la pintura. “Lo único que tengo para decir es que Óscar era una persona divina, un ser gentil, noble y amable. Su partida me ha afectado mucho y lo único que espero es que podamos superar su ausencia”, aseguró entre lágrimas una allegada de la víctima. Visita de muerte. La inesperada tragedia salió a la luz sobre las 10 p. m. del martes, luego de que un hermano de la víctima arribó al inmueble ubicado en la carrera 3 A con calle 26 B a visitarlo. “Ya era tarde en la noche y yo estaba a punto de acostarme. De pronto tocaron la puerta y era el hermano de Óscar, que venía a visitarlo casi siempre de dos a tres veces por semana. “Él estuvo tocando la puerta en repetidas ocasiones, pero Óscar nunca le abrió la puerta y tampoco le respondió. Así comenzaron las sospechas de que algo le había pasado”, comentó una vecina del fallecido. Todo indica que el hermano del pintor decidió ir a buscar a la dueña de la casa y le informó lo que estaba pasando. La señora, quien tenía una copia de las llaves del apartamento, fue hasta el inmueble para abrir y confirmar qué estaba ocurriendo. “Óscar llevaba viviendo aquí varios años. Él siempre se acostumbró a dejarme una copia de las llaves de su apartamento. Esa noche por fortuna yo las tenía. “Al abrir la puerta nos llevamos una sorpresa terrible, que no quiero ni recordar. Él estaba tendido en el suelo y ya no presentaba signos vitales. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: barrio La Macarena, El hombre de 67 años fue encontrado sin vida, Él siempre se acostumbró a dejarme una copia de las llaves, era una persona muy tranquila, Óscar Alzate