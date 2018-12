En riña sentimental apuñalan a Lizbeth

La cadena de oración que decenas de familiares y amigos de Lizbeth Tatiana Ibáñez García adelantaron con motivo de su recuperación, tristemente no sirvió de nada, debido a que siete días después de la fatal agresión que sufrió pereció en un centro médico del occidente de Bogotá. Detrás de este hecho violento estarían dos jovencitas que no superan los 25 años y a quienes testigos han señalado como las responsables de la agresión con arma blanca. La investigación preliminar de las autoridades ahora se centra en confirmar una hipótesis que se conoció en los últimos días, en la que señalan que todo obedece a un problema sentimental que víctima y victimarias tendrían desde hace un buen tiempo.Lo que no se ha podido establecer hasta ahora es cuál sería el problema, debido a que se presume que la joven ultimada habría tenido una relación amorosa en común con una de las agresoras, situación que se salió de control y acabó en muerte. QHUBO indagó con Policía de la localidad de Bosa, en donde ocurrió el crimen, e indicaron que hasta el momento no han sido identificadas las agresoras, pero que cuentan con cámaras de seguridad que podrían ayudar en el procedimiento que se adelanta. Riña en el bar. La noticia de muerte llegó a la familia Ibáñez García la mañana de este domingo, cuando médicos del hospital de Kennedy indicaron que debido a la gravedad de las heridas que sufrió en su pecho (y a pesar de los procedimientos en el centro asistencial) Lizbeth no soportó y falleció. Aunque su final fue este domingo, el ataque del que ella fue blanco ocurrió la madrugada del pasado domingo dos de diciembre en un establecimiento de rumba del barrio Laureles (Bosa) cuando se encontró con sus verdugos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

