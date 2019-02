En Kennedy, Leidy pedalea por su reto mundial

Quién iba a pensar que la bogotana Leidy Yolani Ramírez Rojas llegaría a hacer realidad su sueño deportivo, el de ser una ciclista profesional, a pesar de las duras pruebas que le puso el destino y de su discapacidad física. La hija de Humberto y de María Antonia sufrió un terrible accidente a la edad de 22 meses, cuando al cruzar la antigua vía a Villavicencio fue atropellada por un bus, causándole triple fractura en su pierna izquierda. La opción de los médicos fue amputarle su extremidad. Pero eso no fue obstáculo para Leidy, quien desde muy niña y sin saber por qué, despertó una pasión máxima por el ciclismo y se propuso como objetivo ser campeona en un ‘caballito de acero’. Para ayudar a cumplir ese propósito, doña María Antonia jugó un papel importante en esta deportista, quien nació el 5 de enero de 1991. “Mi mamá siempre se preocupó para que practicara algún deporte, y cuando tenía 13 años me llevó al IDRD, pero en esa época aún no existía el deporte paralímpico en Colombia. “Me propusieron que ingresara a natación, pero yo quería ciclismo”, explicó la hermana de Antonio, Sonia, Martha y Nubia. Cuando estaba terminando bachillerato en el colegio Distrital Los Alpes (localidad de San Cristóbal), un profesor dijo que la Liga de Bogotá estaba iniciando el programa de paraciclismo. Sin pensarlo dos veces Leidy se fue a averiguar cómo podía ingresar. “Me dijeron que todo estaba listo para arrancar el programa, que yo tenía el perfil, pero que faltaban más interesadas. Había que esperar un poco; dijeron que se comunicaban conmigo, pero nunca llamaron”, aseguró Leidy, quien desde hace diez años vive en el barrio Carimagua, de la localidad de Kennedy. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

