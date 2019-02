En aparente atraco asesinan a Michael

Michael Fabián Bedoya Tirado nunca sintió miedo, era decidido, arriesgado y siempre estaba dispuesto a todo, cualidades que posiblemente fueron determinantes el día que fue asesinado de una puñalada. Su muerte hoy es motivo de investigación no solo para las autoridades sino para la misma familia, quienes se han puesto en la tarea de indagar lo ocurrido, pero pareciera que entre más buscan, menos respuestas hallan. Q’HUBO visitó el lugar de los hechos, el barrio Sierra Morena, segundo sector (Ciudad Bolívar), y pudo verificar que allí aún se mantiene una leve marca de sangre, seguramente por donde caminó la víctima buscando ayuda. Vecinos del sector no recuerdan con precisión haber visto antes a la víctima, pero sí tienen claridad de los momentos previos a la llegada de la Policía, durante las primeras horas de este domingo. Cuentan que escucharon un extraño cruce de palabras entre algunos hombres, quienes posiblemente serían los responsables del homicidio de este joven. “Nadie sabe qué pasó… la familia se enteró porque la Policía dio aviso, pero de resto no ha sido muy claro el por qué lo mataron. Yo con él me veía poco, porque no vivimos en la misma ciudad, pero siempre supe que él era muy juicioso y trabajador”, manifestó una tía de la víctima. Hechos de sangre. Las ganas de mejorar su calidad de vida, salir adelante y ganarse las cosas por el camino del bien, motivaron a Michael Fabián a conseguir trabajo en un bar del sur de Bogotá. Teniendo en cuenta que los fines de semana son los días con mayor afluencia de personas en las discotecas, Bedoya Tirado salía durante las primeras horas de la tarde a su empleo y al siguiente día, cuando el sol se asomaba, retornaba a su vivienda. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

