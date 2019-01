En Abastos lloran a Giovanny

Jorge Giovanny Aldana, un reconocido cotero de Abastos y cuidador de carros de la zona, no alcanzó a llegar a su vivienda (ubicada en el barrio Tintal de Kennedy) la noche de este martes, debido a que sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando iba camino a ella. Según cuenta su madre, Diana Rojas, el hombre de 39 años iba cruzando la Avenida Carrera 86 (también conocida como Avenida Ciudad de Cali) con calle 6, en el sector del Tintal, cuando una motocicleta lo embistió. “Yo no tenía conocimiento de nada de lo que había pasado. Anoche (miércoles) fue que me llamaron a contarme que mi hijo se había accidentado y que estaba muerto”, aseguró la mujer mientras varias lágrimas caían por sus mejillas. Golpe mortal. Q’HUBO conoció que la tragedia sucedió el martes pasadas las 11 p. m., cuando Giovanny iba cruzando la Avenida Ciudad de Cali. “Lo que me cuentan es que mi hijo iba pasando por la avenida, cuando una motocicleta, que venía a alta velocidad, lo embistió. “El golpe fue tan fuerte que mi hijo salió volando y terminó varios metros adelante. “Los comerciantes que estaban a esa hora en el sitio corrieron a auxiliarlo y procedieron a llamar a una ambulancia. “El impacto, al parecer, le fracturó varias partes de su cuerpo y hasta lo reventó por dentro”, le confesó Diana a Q’HUBO. En cuestión de minutos la ambulancia hizo presencia en el sitio y trasladó al cotero al Hospital de Kennedy. Los dolientes aseguraron que para ese momento el estado de salud de Aldana era crítico, debido a que estaba perdiendo bastante sangre por sus oídos y su boca. “A él le alcanzaron a poner un cuello ortopédico y lo llevaron al hospital. Me cuentan que lastimosamente Giovanny no resistió, pues al llegar al centro asistencial ya no tenía signos vitales”, relató la madre, quien reside en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

