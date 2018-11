El verde se pasó de copas

Atlético Nacional se proclamó campeón de la Copa Águila, luego de vencer 2-1 a Once Caldas, en el juego de vuelta de la gran final, que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los goles del ‘Verdolaga’ fueron obras de Vladimir Hernández y Daniel Bocanegra, mientras que el descuento del conjunto de Manizales, fue de Johan Carbonero. El equipo que orienta Hernán Darío Herrera intentó imponer condiciones desde el primer minuto de la final, primero con un remate dentro del área de Hernández, a los dos minutos y tres más tarde, con otro de potente de Jeison Lucumí, que rozó el vertical de Juan Fernando Cuadrado. Por su parte, el conjunto caldense reaccionó por momentos e intentó hacer un partido de ida y vuelta, pero no hizo el suficiente volumen de juego como para crear opciones de gol, aunque en un error defensivo de Daniel Bocanegra, Juan Pablo Nieto lo intentó en una jugada acrobática. El dos veces campeón de la Copa Libertadores de América nunca renunció al ataque, inclinó la cancha y su fútbol por el costado derecho, que en su lateral Déiver Machado encontró la salida por esa franja, provocando tres tiros libres peligrosos, que al final no los supieron aprovechar los locales. En el último suspiro de la primera parte, Lucumí ingresó al área y cuando Carlos Rivas iba a rematar, rechazó el defensa Andrés Correa y el balón le quedó servido a Hernández, que de potente remate venció al portero Cuadrado, para el 1-0. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Atlético Nacional, campeón de la Copa Águila, fueron obras de Vladimir Hernández y Daniel Bocanegra, intentó hacer un partido de ida y vuelta, renunció al ataque